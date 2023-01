Orban: ''Die Ukraine ist jetzt Afghanistan. Niemandsland''

Ungarns Premierminister Viktor Orban steht nach Aussagen über die Ukraine in der Kritik. Er hatte das Land mit Afghanisten verglichen. Der Westen sei allgemein in großen Schwierigkeiten, denn die Zeit spiele für Russland.

Budapest. Bei einem Hintergrundgespräch mit internationalen Journalisten in Budapest sagte Viktor Orban: "Russlands Kriegsziel ist, die Ukraine zu einem unregierbaren Wrack zu machen, der Westen soll ihre Rettung dann nicht feiern können. Das läuft bereits erfolgreich" Und weiter: "Die Ukraine ist wie Afghanistan. No Man’s Land (Niemandsland)”, sagte der ungarische Staatschef gegenüber dem österreichischen "Exxpress". Der Westen sei bereits im Krieg mit Russland und würde immer weiter in diesen Krieg hineingezogen.

Orban: "Ukraine gehen Soldaten aus"

Die Gesamtsituation in Europa sei aber “sehr ernst”, so Orban. “Wenn Russlands Frühjahrsoffensive erfolgreich ist – was machen wir dann? Der Ukraine gehen die Soldaten aus. Das ist Faktum, das sagen die Geheimdienste. Schickt die NATO dann auch Soldaten? Auch wenn das so wäre: Die Russen verdoppeln dann die Zahl ihrer Truppen, sie haben kein Limit an Menschen”, sagte Orban dem "Exxpress".

Der ungarische Premier pocht weiter auf Gespräche für einen Waffenstillstand. “Die Zeit spielt für Russland. Wir sollten nicht den Fehler machen, das wir glauben, die Russen denken so wie wir. Die Geschichte zeigt doch: Je mehr der Druck auf Russland steigt, desto besser werden sie. Und jetzt sieht man schon: Sie werden immer besser an der Front in der Ukraine.”

Orban hält Atomwaffeneinsatz für möglich

Orban warnt vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg: "Es wäre möglich, dass die russischen Streitkräfte mit taktischen Nuklearwaffen antworten, falls die Ukraine weitreichende Raketen erhält und sie auf russische Ziele abfeuert."

Das ukrainische Außenministerium hatte ankündigt, den ungarischen Botschafter wegen "komplett inakzeptabler" Bemerkungen ins Außenamt zu zitieren.