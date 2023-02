Selenskyj-Berater vor einem Jahr noch in deutscher Haft

Selenskyj-Berater Giorgi Kalandadze (42) kam für eine offizielle Regierungs-Angelegenheit zum Bundestag nach Berlin - vor einem Jahr saß er noch in deutscher Haft.

Giorgi Kalandadze wurde in Georgien geboren und arbeitete sich zum obersten General des Landes hinauf. Als er vor rund einem Jahr von Deutschland in die Ukraine reisen wollte, wurde er verhaftet. Offenbar haben Russland und die russische Regierung Georgiens darauf gedrängt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Sogar "Interpol" hatte die Bitte nach der Verhaftung abgelehnt, da sie als politisch motiviert angesehen wurde.

Erst nach mehreren Medienberichten wurde der Druck zu groß und Kalandadze wurde freigelassen. Er zog unmittelbar darauf zur Front an die Ukraine und wurde zu einem der wichtigsten Militärberater der Ukraine und Selenskyj. Am Dienstag war er zu Besuch in Berlin, diesmal ohne verhaftet zu werden.