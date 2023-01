Israels Armee hat syrischen Angaben zufolge in der Nacht auf Montag erneut den Flughafen der Hauptstadt Damaskus angegriffen und dabei zwei Soldaten getötet.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag. Der Flugverkehr wurde demnach über mehrere Stunden ausgesetzt. Nach Angaben des Verkehrsministeriums wurden die Verbindungen von und nach Damaskus am Morgen (Ortszeit) wieder aufgenommen. Schäden würden derweil weiter repariert, hieß es weiter.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte galten die Angriffe Posten der libanesischen Hisbollah-Miliz innerhalb und in der Nähe des Flughafens. Den Aktivisten zufolge wurden auch vier Mitglieder der Miliz getötet. Israels Armee wollte die Berichte, wie in diesen Fällen üblich, nicht kommentieren.

Israel will Erzfeind Iran an Einflussnahme hindern

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Der Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge griff das Land im vergangenen Jahr insgesamt 32 Mal an. Auch der Flughafen in Damaskus war in der Vergangenheit bereits Ziel der Bombardements. Israel will verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Quelle: dpa