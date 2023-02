Verplappert: Gesteht Biden hier die Nord-Stream-Sprengungen?

Wie aus einem Bericht des berühmten US-Investigativ-Journalisten Seymour Hersh hervorging, sollen die USA für die Explosionen bei den Nord-Stream-Pipelines verantwortlich sein. Demnach sei es eine verdeckte CIA-Operation gewesen. Politik und Öffentlich-Rechtliche schwiegen zu den Behauptungen. Doch nun scheint ein Video des US-Präsidenten Joe Biden, welches vor rund einem Jahr vor der russischen Invasion der Ukraine entstand, die Enthüllungen des US-Journalisten zu bestätigen.

Auf die Frage einer Reporterin, was mit Nord-Stream-2 passieren würde, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, antwortete Biden: „Dann wird es kein Nord-Stream-2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende bereiten." Die Reporterin lässt nicht locker, will wissen, wie man dies anstellen wolle. Immerhin sei das eine europäische Angelegenheit und werde von Deutschland vorangetrieben und kontrolliert. „Ich verspreche Ihnen, wir werden das schaffen.", entgegnete Biden mit entschlossenem Blick.

"If Russia invades, then there will no longer be a Nordstream 2. We will bring an end to it."

Joe Biden



