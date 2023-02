Wie Sie jetzt HELFEN können

Tausende Menschen haben bei den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ihr Leben verloren haben. Die ersten Hilfsorganisationen haben sich auf den Weg in die betroffenen Gebiete gemacht. Wie kann man diese unterstützen - und den von den Erdbeben betroffenen Menschen helfen?

Möchten auch Sie den Menschen in der Türkei und Syrien helfen, ist es zunächst am sinnvollsten, die vor Ort agierenden Organisationen zu unterstützen. Das "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:

BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Stichwort: ARD/Erdbeben Türkei und Syrien

www.spendenkonto-nothilfe.de

"Bündnis Entwicklung Hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes und Welthungerhilfe. German Doctors und Oxfam sind assoziierte Mitglieder.

www.entwicklung-hilft.de

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech).

www.aktion-deutschland-hilft.de

Auch die BILD-Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ unterstützt die vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffenen Kinder.

BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder

IBAN DE92 2007 0000 0067 6767 06

Kennwort: Erdbeben Türkei und Syrien

BIC: DEUTDEHH oder spenden Sie online unter www.ein-herz-fuer-kinder.de oder unter www.paypal.me/einherzfuerkinder