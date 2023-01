Wir fordern lebenslange Haft für Kinderschänder!

Ein Kommentar vom deutschen Gewaltpräventionsberater und ehemaligem Personenschützer sowie Laienschauspieler Carsten Stahl.

Wann wird es endlich härtere Gesetze für Kinderschänder geben?

Ex-Burgtheater-Star Florian Teichtmeister steht wegen Kinderpornografie am 8. Februar vor Gericht. Das Urteil soll noch am gleichen Tag folgen.

Am Wiener Straflandesgericht ab 10 Uhr wird Florian Teichtmeister am 8. Februar der Prozess gemacht, weil er 58.000 Dateien mit mutmaßlich kinderpornografischem Material in seiner Wohnung gehortet hat. Laut seinem Anwalt wird er sich schuldig bekennen.

Schon um 13 Uhr am gleichen Tag soll ein Urteil stehen. Bisher ist die Verhandlung auch öffentlich, allerdings könnte Teichtmeister das mit dem Verweis auf „seinen höchstpersönlichen Lebensbereich“ verhindern – wenn Einzelrichter Stefan Apostol zustimmt.