Block me Annalena! - Falco Lied mit Baerbock plus Video

Eine neue Version des Mega-Hits 'Rock me Amadeus' von Falco geht im Internet viral. Annalena Bearbock wird auf die Schaufel genommen. Dazu gibt es ein amüsantes Video.

Die neue Version - Block me, Annalena! - handelt von der deutschen Außenministerin und begeistert zahlreiche User in Deutschland und Österreich.

Vielen können den Einstieg von Falcos Kultsong beinahe 40 Jahre später noch immer mitsingen:

Er war ein Punker, Und er lebte in der großen Stadt, Es war in Wien, war Vienna, Wo er alles tat

Bei der neuen Version klingt das etwas anderes:

Sie war ein Baerbock, Und sie lebte in der großen Stadt, Es war Berlin, war in Börlin, Wo sie alles tat, Sie war Ministerin, für Äußeres, Doch innendrin, Rief täglich eine Stimme: Ich hab‘ kein Bock mehr, Annalena!

In Bezug auf ihre Kriegs-Erklärung an Putin:

Sie war super cringe, Das Reden fiel ihr schwer, Ihre Versprechen wurden ziemlich schnell, Legendär, Einmal erklärte sie aus Versehen, Mr. Putin den Krieg, Und alle auf Twitter so: Come and block me, Annalena!