Angebot der CDU liegt vor: Til Schweiger bald Politiker?

'Klimakleber sind Vollidioten'. Mit diesem Satz machte sich Til Schweiger viele Freunde, auch bei der CDU.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung rundum seinen neuen Film "Manta Manta - Zwoter Teil" sparte Protagonist Til Schweiger nicht mit klaren politischen Ansagen. Die Klima-Kleber und Robert Habeck bekamen ihr Fett weg. DE24LIVE berichtete.

© Henning Kaiser/dpa Die Schauspieler Luna Schweiger (Tochter von Til) (l), Til Schweiger (M) und Tina Ruland (r) kommen zu Premiere des Films "Manta Manta · Zwoter Teil". ×

Des Weiteren betonte er, man hätte "keinen Woke-Film machen" wollen. Man wollte „genau das Lebensgefühl von damals, als die Welt zumindest scheinbar noch in Ordnung war, transportieren", so Schweiger.

Til Schweiger über 'Manta Manta': 'Wir wollten keinen Woke-Film machen'

Die Aussagen von Schweiger stießen bei der CDU auf großen Gefallen. Der Hamburger Unionspolitiker Christoph de Vries erklärt gegenüber der "Bild": „Til Schweiger ist uns willkommen. Er spricht mir aus der Seele und ist ja inzwischen Hamburger wie ich." Auch der rheinland-pfälzische CDU-Parteichef Christian Baldauf schließt sich dem an. „Kompetente Menschen mit Lust an Debatte sind uns immer willkommen. Die CDU hält die Arme offen - Til Schweiger kann gern zu uns kommen, Mitglied werden, Aktiv sein", so Baldauf. Eine eindeutige Einladung an den "Manta Manta"-Schauspieler, sich der CDU anzuschließen. Der Ball liegt jetzt bei Schweiger.