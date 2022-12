Nach seiner Entlassung aus der Haft startet Boris Becker in Deutschland einen Neuanfang. Die Tennislegende plant die Verlobung mit Freundin Lilian.

Ob Insolvenzverfahren in London oder Haftstrafe im Huntercombe-Gefängnis, seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (34) blieb stets an seiner Seite. Zurück in Deutschland will der dreimalige Wimbledon-Sieger Lilian jetzt einen Heiratsantrag machen. Ein Insider zur „ Sun“: „Er ist begeistert und erleichtert, an Weihnachten zu Hause zu sein, und er ist sehr verliebt in Lilian. Er hat seinen Freunden gesagt, dass er auf die Knie gehen wird und dass sie ‚die Richtige‘ ist.“ Die gelernte Risiko-Analystin stammt aus São Tomé und Príncipe. 2021 hatten die beiden sich vor gestellt.

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Seitdem saß er im Gefängnis.

Dass er nun Weihnachten mit seiner Familie in Deutschland verbringen kann, verdankt er einer Sonderregel für straffällige Ausländer in Großbritannien, wonach deren Haftstrafe nach einer bestimmten Zeit erlassen wird, wenn sie das Land umgehend verlassen. Eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich dürfte ihm zunächst verwehrt bleiben.