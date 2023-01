Strafakte des Brokstedt-Verdächtigen noch länger als gedacht

Drei Verletzte nach Messerangriff in Brokstedt weiter in Klinik Nach dem Messerangriff im Regionalzug in Schleswig-Holstein mit zwei Toten gehen die Zeugenbefragungen weiter. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Neumünster in Untersuchungshaft. Immer noch werden Verletzte im Krankenhaus behandelt.