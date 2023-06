Mieter-Krise: Jeder dritte deutsche Haushalt bei Wohnkosten überlastet

Anstieg der Mieten gewinnt an Fahrt Druck am Wohnungsmarkt! Die Immobilienkredite haben sich verteuert, die Baupreise schießen in die Höhe. Viele Menschen können sich kein Wohneigentum mehr leisten und weichen auf Mietwohnungen aus. Dort ziehen die Preise an. Auch die Inflation spielt offenbar eine Rolle.