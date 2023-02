Bitter für PSG: Mbappé fällt gegen Bayern aus

Superstar Kylian Mbappé vom französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain fällt mindestens drei Wochen aus und fehlt damit im Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München.

Der WM-Torschützenkönig erlitt beim 3:1-Sieg gegen HSC Montpellier am Mittwoch eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel, wie PSG am Donnerstag mitteilte. Paris trifft am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel auf den deutschen Rekordmeister.

Mbappé musste wegen der Blessur früh ausgewechselt werden. Der 24-Jährige hatte in einem Zweikampf einen Schlag hinter das Knie und auf den Muskel bekommen, wie Trainer Christophe Galtier (56) berichtet hatte. Der spanische Ex-Weltmeister Sergio Ramos (36) ging wegen Adduktorenproblemen ebenfalls vorzeitig vom Platz. Bei ihm dauern die Untersuchungen noch an, wie PSG mitteilte.

