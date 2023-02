Stuttgart weiter ohne Liga-Sieg unter Labbadia

Der VfB Stuttgart wartet in der Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg unter Trainer Bruno Labbadia.

Die Schwaben verloren am Sonntag mit 0:2 (0:1) gegen den SV Werder Bremen und stürzten auf den Relegationsrang 16 ab. Die Bremer dagegen sicherten sich den zweiten Sieg in Serie und kletterten auf Rang acht. Jens Stage (59. Minute) und Marvin Ducksch (77.) erzielten vor 47 500 Zuschauern die Tore für die Mannschaft von Trainer Ole Werner. Die Stuttgarter blieben fünf Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals in der Liga erneut sieglos. Seitdem Labbadia das Team übernommen hat, gab es im Jahr 2023 zwei Remis und zwei Niederlagen für den VfB.

Quelle: dpa