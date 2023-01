Wegen der dramatischen Corona-Infektionswelle fordert der Weltärzte-Chef eine europaweite Testpflicht bei der Einreise aus China. Einige EU-Länder haben diese bereits eingeführt.

„Wir wissen nicht, was in China derzeit passiert. Die Infektionen laufen völlig unkontrolliert ab. Daher halte ich es für sinnvoll, eine PCR-Testpflicht bei der Einreise vorzuschreiben“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery.

Angesichts der massiven Corona-Infektionswelle in China hat er sich für eine europaweite PCR-Testpflicht für alle Reisenden aus der Volksrepublik ausgesprochen.

Mehrere europäische Länder haben bereits Einreisebeschränkungen erlassen oder diese in Aussicht gestellt, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Die EU hatte bei Beratungen zur Corona-Lage in China am Donnerstag noch keine gemeinsame Linie beschlossen.

Die Regierung in Peking hat die Testpflicht für Reisende aus China in mehreren Ländern kritisiert und Gegenmaßnahmen angekündigt. Die Beschränkungen seien inakzeptabel und diskriminierend.