Flüchtlinge ziehen in Aufnahmeeinrichtung am Flughafen Hahn

Ab der kommenden Woche ziehen etwa 30 Menschen in die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) am Flughafen Hahn.

«Die Vorbereitungen für den ersten Bezug der Einrichtung sind beendet, und wir freuen uns, dass mit dem baldigen Eintreffen der Bewohnerinnen und Bewohner der reguläre Betrieb aufgenommen werden kann», sagte die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Christiane Luxem, laut Mitteilung am Freitag bei einem Besuch der Einrichtung mit Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne).

Etwa 2800 Asylsuchende hat Rheinland-Pfalz nach Angaben der ADD in den ersten drei Monaten dieses Jahres zugewiesen bekommen. Das sind rund 1000 mehr als im selben Zeitraum 2022. Zurzeit leben demnach etwa 5200 Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes (Stand 13.4.). Das entspreche einer Auslastung von 69 Prozent. Inklusive der Notreserven habe man aktuell etwa Kapazität für 7433 Plätze. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr: Von Januar bis Ende März 2022 war in den Einrichtungen Platz für nur etwa 3300 Menschen.

Kurzfristig nutzbare Häuser sind rar

«Aufgrund der anhaltend hohen Zugänge geflüchteter Menschen sind wir fortwährend auf der Suche nach weiteren Liegenschaften, die sich zur Ausweitung der landeseigenen Aufnahmekapazitäten eignen», sagte Binz laut Mitteilung. Kurzfristig nutzbare Häuser in der erforderlichen Größe seien jedoch rar.

Am Flughafen Hahn wurden zwei Gebäude für die Unterkünfte und zwei weitere als Gemeinschafts-, Sanitär- und Verwaltungsbereiche eingerichtet. Sie soll bis zu 600 Plätze für Geflüchtete bieten.

