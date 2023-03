Nord-Stream-Verdacht bestätigt: Scholz half Biden, Enthüllungen zu vertuschen

Der Fall Nord-Stream spaltet die Medien. Während New York Times, ARD und die Zeit eine pro-ukrainische Gruppe der Tat bezichtigen, hält der Starjournalist Seymour Hersh an seiner USA-These fest. Jetzt bezichtigt er Olaf Scholz aktiv an der Vertuschung teilgenommen zu haben.