Im Muldestausee bei Schlaitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Toter gefunden worden.

Ein Zeuge habe die im Wasser treibende Leiche am Freitag entdeckt, teilte die Polizei in Dessau-Roßlau am Samstag mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den noch unbekannten Toten geborgen, dessen Alter auf 50 bis 60 Jahre geschätzt werde.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes und zur Todesursache dauern an.



Quelle: dpa