BVB-Sieg ist die bisher erfolgreichste Fußball-Übertragung 2023

Das DFB-Pokalspiel am Mittwochabend ist die bisher erfolgreichste Fußball-Übertragung des Jahres gewesen.

Berlin. Durchschnittlich 5,252 Millionen Menschen sahen das 2:1 des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen den Ligarivalen VfL Bochum im ZDF. Der Marktanteil lag nach Angaben der AGF Videoforschung bei 21,5 Prozent.

Das Revier-Duell war die meistgesehene Sendung des Tages und hatte mehr Zuschauer als der Pokalsieg der Bayern in der vergangenen Woche, als 4,708 Millionen Menschen das 4:0 in Mainz sahen.

Viele Sportfans saßen am Mittwoch bereits am Nachmittag vor dem Fernseher und bescherten dem ZDF auch beim Biathlon gute Zahlen. Das Auftaktrennen der WM in Oberhof schauten im Schnitt 3,644 Millionen. Der Marktanteil lag mit 32,6 Prozent sogar noch deutlich höher als beim Fußball, da am Nachmittag das Gesamtpublikum kleiner ist.



Quelle: dpa