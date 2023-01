Verletzt! Alaba fällt drei Wochen aus

Der Ex-Bayern-Star bzw. jetzige Real-Madrid-Spieler David Alaba muss wegen einer Wadenverletzung länger pausieren.

So hat sich Real Madrid den Start ins neue Jahr nicht vorgestellt: Die „Königlichen“ kassierten bei Villarreal am Samstag eine 1:2-Niederlage. „Es war defensiv keine gute Leistung von uns. Wir waren in der gegnerischen Hälfte ziemlich gut, aber in unserer eigenen Hälfte hätten wir es besser machen müssen. Villarreal hat besser gespielt als wir, und wenn man besser spielt, verdient man den Sieg“, meinte Trainer Carlo Ancelotti. Bitter war die Niederlage vor allem für David Alaba, denn er verschuldete einen Hand-Elfmeter, der zur Entscheidung führte. Noch dazu verletzte sich 30-jährige Österreicher an der rechten Wade. Über die genaue Ausfalldauer machte Real keine Angaben. Die spanische Presse vermutete jedoch eine Verletzungspause von rund drei Wochen.

Halbfinale steigt in Saudi-Arabien

Somit geht es für die Madrilenen ohne Alaba um den ersten Titel des Jahres. Am Mittwoch (20 Uhr) steigt in Saudi-Arabien das Halbfinale im spanischen Supercup gegen Valencia. Der Sieger steht im Endspiel, das am Sonntag ebenfalls in Riad stattfinden wird. Genau dort setzte sich Real Madrid im Vorjahr gegen Athletic Bilbao mit 2:0 durch und durfte über den 12. Triumph im spanischen Supercup jubeln. Mit einem weiteren Erfolg würde die Ancelotti-Truppe mit Rekord-Titelträger FC Barcelona gleichziehen (13). Für Real wäre es nach dem Erfolg im europäischen Supercup der zweite Titel in dieser Saison. Der amtierende Champions-League-Sieger setzte sich im Duell mit Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt mit 2:0 durch.

Von 2010 bis 2021 hatte Alaba 431 Pflichtspiele für Bayern München absolviert und u.a. zweimal die Champions League gewonnen, seither steht er bei Real unter Vertrag.