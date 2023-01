Benedikt XVI.

aufgebahrt - Zehntausende

nehmen Abschied Drei Tage lang wird der emeritierte Papst Benedikt XVI. nach seinem Tod im Petersdom aufgebahrt. Schon am Montag bilden sich lange Schlangen vor dem Eingang der Basilika. Für die Trauerfeier am Donnerstag kündigte sich eine größere Delegation aus Bayern an.