So viele Asylanträge gab es 2022

So viele Asylanträge wie letztes Jahr gab es zuletzt nach der großen Flüchtlingswelle 2015/16. Dabei noch nicht mitgerechnet sind Asylsuchende aus der Ukraine.

244.132 Asylanträge wurden 2022 in Deutschland gestellt. Nicht mitgerechnet sind dabei die rund eine Million (967.546) Flüchtlinge aus der Ukraine. Somit mussten knapp 1,2 Millionen Menschen in Deutschland Erstversorgt und untergebracht werden. Dies geht aus einer Erhebung der Statista hervor. Zuletzt wurde so ein großer Zuzug im Jahr 2016 registriert. Damals gab es 476.649 Asylanträge, ein Jahr zuvor, 2015, gab es 745.545.

Die meisten Antragssteller kamen dabei aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und dem Irak. Experten führen den diesjährigen hohen Andrang auf einen Nachholeffekt zurück. Die strengen Reisebeschränkungen am Anfang der Corona-Pandemie führten zu den niedrigeren Zuwanderungszahlen. Jetzt, da die meisten Einschränkungen aufgehoben wurden, kommen daher mehr Flüchtlinge auf einen Schub.