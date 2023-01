Cyberangriff-Gefahr in Potsdam nicht gebannt - 5 Wochen offline

Jeder Fünfte wird Opfer von Internet-Kriminalität In Österreich liegt die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Internet-Kriminalität zu werden, aktuell bei eins zu fünf. Die große Gefahr geht nicht mehr von Viren aus, die per E-Mail rund um die Erde geschickt werden und es zu Berühmtheit bringen konnten, sondern von legitimen Webseiten, die geknackt und infiziert wurden, oder von angeblichen Followern in Sozialen Netzwerken. Und der Untergrundhandel mit Kreditkarten- und Kontodaten boomt. Darauf machten Fachleute bei einer Pressekonferenz in Wien aufmerksam.