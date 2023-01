Der 41-jährige Rasmus Paludan zündete bei einer Anti-Türken-Demo nahe der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran an. Paludan besitzt sowohl die dänische, als auch die schwedische Staatsbürgerschaft.

The Swede burned the Koran.The police guarded him during this “act of democracy”.



It is very disconcerting to see such a "democracy" where the rights of minorities are more important than the rights of 1/4 of the world's population. pic.twitter.com/hYayKueRjv