Winken unsere Nachbarländer Migranten nach Deutschland durch?

500-Seelen-Dorf bekommt 400 Flüchtlinge - 550 demonstrieren dagegen

In Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) haben am Donnerstag erneut Hunderte Menschen gegen den bereits laufenden Bau einer Container-Unterkunft für 400 Flüchtlinge in dem 500-Einwohner-Dorf Upahl demonstriert.