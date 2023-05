Baby Nummer 3 für Ana Ivanovic & Bastian Schweinsteiger

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger haben Grund zur Freude: Die ehemalige Tennisspielerin hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Mit einem süßen Familienvideo verkündete sie die frohe Botschaft auf Instagram.

Bereits im Februar hatte Ana Ivanović in einem Interview niedliche Baby-Details verraten und auch, dass sich ihr Ehemann Bastian Schweinsteiger ein Mädchen wünschen würde. Ob der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, bleibt vorerst aber ein Geheimnis der Familie. Auch der Name des Schweini-Sprösslings wird noch nicht verraten.

Die Glückwünsche der Fans und Freunde ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb von zehn Minuten sammelten sich zahlreiche Kommentare unter dem Post. Ana Ivanović schrieb dazu: "Hallo Welt! Unsere Herzen sind voller Liebe" und setzte ein weißes Herz dahinter.

Schon bei der Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 2019 hatte Ana Ivanović mit einem blauen Herz das Geschlecht des Babys verraten. Ob es auch dieses Mal eine solche Ankündigung geben wird, ist noch unklar.

Die beiden Sportstars Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger sind seit 2014 verheiratet und haben bereits zwei Söhne. Nun freuen sie sich über ihr drittes Kind und können ihr Familienglück in vollen Zügen genießen.