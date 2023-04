"Ich möchte mich bei allen für die Zeit bedanken, die wir gemeinsam verbracht haben. Auch wenn wir getrennte Wege gehen, fühle ich mich immer als Mitglied der Familie von Olympiakos", schrieb der 31 Jahre alte Ex-Bayern-Profi am Donnerstag in den sozialen Medien.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU