Werder Bremen will den Mittelfeldspieler Naby Keita vom FC Liverpool offenbar in die Fußball-Bundesliga zurückholen.

Das berichten die «Bild»-Zeitung und der TV-Sender Sky am Freitagmorgen. Der 28 Jahre alte Profi aus Guinea war 2018 für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig zum Club von Trainer Jürgen Klopp gewechselt, schaffte in Liverpool aber nie den Sprung zum Stammspieler. Da der LFC den auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, kann Keita in diesem Sommer ablösefrei wechseln.