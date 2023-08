Supercup: Tuchel hofft auf ersten Titel mit Kane

Holt Kane schon am Samstag seinen ersten Titel mit den Bayern?

München. Für Bayern-Coach Thomas Tuchel ist nach den turbulenten Transfer-Tagen der Blick wieder nach vorne gerichtet. Am Samstag wartet mit dem DFL-Supercup das erste Pflichtspiel der Saison gegen RB Leipzig – und der erste Titel. An der Säbener Straße gibt es nur ein Thema. Holt Kane schon am Samstag seinen ersten Titel mit den Bayern?

Die anwesenden Journalisten ließen aber nicht locker, spekulierten sogar mit einem Einsatz des potenziellen deutschen Rekord-Transfers. Tuchel ließ aufhorchen: "Wir haben am Samstag noch eine Trainingseinheit. Das sind alles Möglichkeiten."

Ein besonderes Spiel wird es auch für Neuzugang Konrad Laimer. Bei seinem Debüt geht es gleich gegen seinen Ex-Klub. Tuchel setzt auf den ÖFB-Star: "Er ist ein Spieler voller Energie und voller Lust. Er hatte die Nase vorn im Mittelfeld und hat das Vertrauen zurückgezahlt. Er hat alle Chancen, morgen zu beginnen. Es ist ein Finale, es wird morgen eine gewisse Anspannung da sein, es geht direkt um einen Titel."