Zverev nur noch 13. in Tennis-Weltrangliste

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat sich in der Weltrangliste vor den Australian Open um einen Platz verschlechtert.

Der 25 Jahre alte Hamburger rutschte nach seinen ersten beiden offiziellen Spielen seit dem Comeback auf Platz 13 ab, wie aus der am Montag veröffentlichten Rangliste hervorgeht. Am kommenden Montag beginnen im australischen Melbourne die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres. Für Zverev ist es das erste der vier wichtigsten Turniere des Jahres nach seiner langwierigen Fußverletzung, die er sich im vergangenen Juni bei den French Open in Paris zugezogen hatte.

Beim neu eingeführten United Cup hatte der Olympiasieger von Tokio zuletzt seine beiden Einzel für das deutsche Team verloren. Dabei war er noch weit von seiner früheren Topform entfernt. In Sydney gehörte auch Jule Niemeier zur deutschen Mannschaft. Die momentan beste deutsche Tennisspielerin fiel zu Beginn der neuen Saison drei Plätze ab und belegt Platz 68. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber pausiert momentan aufgrund ihrer Schwangerschaft, sie wird derzeit als Nummer 101 geführt.

Quelle: dpa