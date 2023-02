Baerbock: NATO-Norderweiterung «ohne weitere Verzögerung» umsetzen

Baerbock auf Geheimbesuch im ostukrainischen Charkiw In einer geheimen Aktion reist Außenministerin Annalena Baerbock in das im September befreite Gebiet Charkiw in der Ostukraine. Dort machte sie sich ein Bild von der Zerstörung und setzt damit auch ein Zeichen Richtung Wladimir Putin.