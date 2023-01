Boot-Drama am Meer: Ex-Tottenham-Star stirbt mit 25

Vor der Küste Floridas war Ex-Tottenham Talent Anton Walkes mit einem Speedboot unterwegs, wie mehrere amerikanische Medien berichten. Dabei kam es zu einem Crash mit einem zweiten Boot. Der englische Verteidiger, der zuletzt in der MLS beim Charlotte FC unter Vertrag stand, verletzte sich so schwer, dass noch am Meer nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Reanimationsversuche blieben erfolglos, trotz der schnellen Reaktion der Miami Fire Rescue, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.



The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time ???? pic.twitter.com/NCPvFU4A6v