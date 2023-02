Fernduell mit Putin: Biden hält Rede in Polen

Nach seinem überraschenden Trip in die ukrainische Hauptstadt Kiew ist US-Präsident Joe Biden heute zu Gast im Nachbarland Polen. Kreml-Herrscher Putin hält indes seine Rede zur Lage der Nation.

In Warschau plant Biden unter anderem ein Treffen mit Präsident Andrzej Duda sowie eine Rede am Warschauer Königsschloss zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine.

Bidens Ansprache in Warschau ist für den frühen Abend geplant - nur wenige Stunden nach einer Rede von Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Die beiden liefern sich also eine Art Fernduell.

Quelle: dpa