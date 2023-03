Mysteriöser Todesfall: Russen-Oligarch kritisierte Putin - jetzt tot

Sergey Grishin verkaufte noch im Jahr 2020 seine Villa an Prinz Harry und Herzogin Meghan. Er galt als Kreml-Kritiker. Jetzt verstarb er unter mysteriösen Umständen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein mächtiger Russe unter mysteriösen Umständen verstirbt. Wie übereinstimmende Medienberichte darlegen, verstarb der 56 Jahre alte Oligarch Sergey Grishin, bekannt als "Scarface Oligarch", an einer Durchblutungsstörung im Gehirn, wodurch es zu einer Blutvergiftung kam. So ist zumindest die offizielle Version.

Einige Kritiker äußerten ihre Zweifel an dieser Darstellung. Grishin galt als Kreml-Kritiker, der Putin auch öfters in der Öffentlichkeit kritisierte. Den damaligen US-Präsident Donald Trump bat er um eine Aufenthaltsgenehmigung für die Vereinigten Staaten. „Ich möchte in Sicherheit sein. Ich stehe im Moment unter Beschuss durch die kriminelle Welt Russlands, auch durch die Regierung.". so Grishin damals.

Verkaufte Luxusanwesen an Harry und Meghan

Bekannt wurde der russische Oligarch vor allem durch den Verkauf seines Luxusanwesens in Montecito an Harry und Meghan. Der Erlös: 14,6 Millionen Dollar.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der ehemalige Marine-Chef Alexander Busakow verstorben sei. Auch er starb „plötzlich und unerwartet". Doch das ist bei weitem kein Einzelfall. Im Mai letzten Jahres kam der Lukoil-Manager Alexander Subbotin angeblich bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben.