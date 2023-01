Ein 6-jähriger Schüler hat am Freitag bei einer Auseinandersetzung an einer Grundschule in Virginia einen Lehrer erschossen, teilte die Polizei mit. Bei dem Vorfall an der Richneck Elementary School wurden keine Schüler verletzt, teilte die Polizei von Newport News in einer Erklärung mit.

„Dies war keine versehentliche Schießerei“, sagte Polizeichef Steve Drew Reportern während einer abendlichen Pressekonferenz. Der Chef sagte, die Lehrerin, eine Frau in den Dreißigern, habe eine lebensbedrohliche Schusswunde erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Junge sei in Gewahrsam genommen worden, sagte der Chief. Niemand sonst sei an dem Vorfall beteiligt gewesen, sagte er.