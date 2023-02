US-Präsident Biden sorgt mit einem Treppen-Stolperer für Lacher. Es ist nicht sein erstes Mal.

US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch mal wieder Gleichgewichtsprobleme, bevor er nach seiner Polen-Reise zurück ins Weiße Haus zurückkehrte. Biden fiel etwa auf halber Höhe der Treppe, als er am Warschauer Chopin-Flughafen in das Flugzeug stieg. Der Präsident stand bald wieder auf und ging weiter zur Tür und winkte kurz, bevor er die Kabine der Air Force One betrat.

BREAKING: Joe Biden falls up the stairs of Air Force One — Again



pic.twitter.com/NKuGGcZb5R — ALX ???????? (@alx) February 22, 2023

Für Biden sind Gleichgewichtsprobleme nicht Neues. Dies ist mindestens das dritte Mal, dass der US-Präsident beim Versuch, an Bord der Air Force One zu gehen, einen Sturz erlitten hat. Joe Biden ist mit seinen 80 Jahren der älteste Präsident der USA. Immer wieder ist seine Gesundheit Thema - besonders auch, weil er vielleicht noch einmal antreten möchte.