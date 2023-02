Nach IT-Ausfall, vor Verdi-Streik: Hackerangriff auf deutsche Flughäfen

Die Internetauftritte verschiedener deutscher Flughäfen waren am Donnerstag gestört.

So vermutete der Flughafen Nürnberg, dass es sich um einen Hackerangriff handelt, bei dem die Seite so viele Anfragen bekommt, dass sie zusammenbricht. In Nordrhein-Westfalen waren Düsseldorf und Dortmund zeitweise betroffen.

Die Fehlersuche lief dort noch. Die Website des Flughafens Erfurt-Weimar wurde abgeschaltet. Der Internetanbieter prüfe, ob es sich um einen Hackerangriff handele, sagte ein Sprecher. Auswirkungen auf den Luftverkehr insgesamt waren zunächst nicht bekannt.

Gestern gab es unzählige Verspätungen und Ausfälle an Deutschlands Flughäfen, da ein Bagger der Deutschen Bahn bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigte. Dadurch gab es einen Internetausfall. Der Flughafen Frankfurt wurde zeitweise komplett gesperrt.

Für Morgen ist ein Verdi-Streik angekündigt, der den Deutschen Flugverkehr ziemlich einschränken dürfte. Es wird mit einigen Ausfällen gerechnet. Das Chaos auf den Flughäfen nimmt scheinbar kein Ende.

Quelle: dpa