Ein Kommentar zum aktuellen Vorfall: Schauspieler Teichtmeister hortet Kinderpornographie

Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister, der mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnete wurde, muss nun vor Gericht. Es wurden 58.000 Dateien mit Kinderpornographie bei ihm zuhause gefunden.

Er ist voll geständig, bla, bla, bla.

Ich weiss gar nicht wo ich beginnen soll, was da alles total schief läuft. Was Kinder betrifft sehe ich total rot. Nicht nur weil ich Mutter bin, sondern ein Mensch, der andere achtet. Und ich sehe es als meine Pflicht, unter allen Umständen, alle hilflosen Mitglieder unserer Gesellschaft zu unterstützen und zu schützen. Und eigentlich dachte ich, dass wenigstens unsere Justiz auch so denkt.

Aber nein, ein Verfassungsrichter vertritt Teichtmeister. Und nicht nur das. Bei den Aussagen 'Es handelt sich um ein reines digital Delikt', 'daher liegt keine strafbare Handlung vor' dreht sich bei mir der Magen um.

Entschuldigen sie, wissen sie wieviel 58.000 Dateien sind?! Ich bin leidenschaftlicher Fotograf, nehme meine Kamera überall mithin, aber soviele Bilder habe ich nicht.

Keine strafbare Handlung?! In welchem Land leben wir denn?!?! Überall auf der Welt wird dies als schweres Verbrechen gehandelt. ZU RECHT!!!!!!!!!!!

Ich stelle mir nun aber auch noch die Frage: Woher kommen diese Bilder? Wie weit ist er gegangen um an diese Bilder zu kommen? Leider war ich lange in diesem Feld (Kinderschutz) tätig und weiß wie es in diesen Kreisen abläuft. Selten ist nur der Besitz dieser Dateien genug Befriedigung.

Eine andere Tatsache, die nun ans Licht kam, ist dass er schon seit 2 Jahren in psychologischer Behandlung ist. Aus diesem Grund. Es war bekannt, und was ihm geraten wurde, ist sich mit Bildern von Kindern abzulenken. Ja ticken alle noch ganz richtig!!!???

Ich bin Mutter und ein Mensch der dafür kämpft, dass Kinder um jeden Preis geschützt werden müssen. Und ich schäme mich, dass in meinem Land dieser Vorfall auf die leichte Schulter genommen wird. Ich kann nur hoffen, dass es baldigst zu einem Umdenken kommt. Konsequenzen für alle, auch diejenigen, die es einfach verharmlosen. So eine Denkweise hat nichts in unserer Justiz verloren, dafür stehen Herr und Frau Österreicher nicht!!!!