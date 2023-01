Nach Gas-Therapie: Was ist mit Cathy Lugners Gesicht passiert?

Die Ex-Frau von Baulöwe Richard Lugner unterzog sich in Deutschland mehreren Gas-Injektionen. Die Bilder vom Eingriff schockieren.

Eigentlich ist die 33-jährige Cathy Lugner auf Fotos und Videos immer strahlend zu finden, bei diesen Bildern ist es jedoch ganz anders. Bilder zeigen die Ex-Frau von Richard Lugner mit dicken Augen und Wangen. Doch warum der entstellte Look? Lugner unterzog sich in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, einer "Carboxytherapie" mit CO₂-Gas. Was passiert dabei: Es werden der Patientin Gas mit Nadeln in das Hautgewebe injiziert.

© myhealthandbeauty/BILD ×

Der sogenannte Boostereffekt des Gases soll dafür sorgen, dass das Bindegewebe stimuliert wird. Dadurch soll die Augenregion revitalisiert werden, also schlichtweg jünger ausschauen. Zudem soll es weniger Augenfalten, weniger Schlupflider und keinen müden Blick mehr geben. Die Bilder von Cathy Lugner sehen dramatisch aus, ernsthafte Nebenwirkungen soll es bei der Behandlung aber nicht geben.

„Es tut nicht weh, aber es ist ein ganz komisches Gefühl. Der Effekt: Ich fühle mich frischer", so Lugner gegenüber der BILD.