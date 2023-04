Allianz Arena wird umgebaut - Projekt soll Fans vorgestellt werden

Die Fans des FC Bayern München dürfen sich auf mehr Stehplätze im Stadion freuen.

München. Insgesamt geht es bei dem im Sommer geplanten Umbau in der Allianz Arena einem Bericht der "Bild" zufolge um rund 2500 Sitze, die zu Stehplätzen werden sollen. Die Pläne sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur noch mit den Fans abgestimmt werden.

Die Allianz Arena fasst aktuell 75 000 Zuschauer - demnächst können von den Stehplätzen womöglich mehr Fans zujubeln. Zuletzt war die Kapazität der Arena des deutschen Fußball-Rekordmeisters 2015 erhöht worden. Damals stieg die maximale Zahl an Zuschauern um rund 4000. Die größte Stadion-Kapazität in der Bundesliga hat Borussia Dortmund. In den Signal Iduna Park können in nationalen Wettbewerben bis zu 81 365 Zuschauer.