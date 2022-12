Boris Becker soll doch nicht in München gelandet sein, sondern in Stuttgart, wie neue Berichte darlegen.

Zunächst berichtete "Der Spiegel", dass Becker in München gelandet sei. Dazu beriefen sie sich auf die Passagierliste des gecharterten Privatjets - doch an Bord soll er schlussendlich nicht gewesen sein. Stattdessen berichtet nun die "Welt", Becker sei in Stuttgart gelandet.

Bereits gestern gab es große Verwirrung um den Aufenthaltsort von Becker, da man von einer Entlassung von Becker aus dem Gefängnis ausging. Doch erst heute um etwa 8:00 Uhr bestätigte der Anwalt der Tennis-Legende, er sei aus der Haft entlassen worden und werde nun nach Deutschland abgeschoben.