Grüne erzwingen Entlassung von Justizminister – weil er ein weißer Mann ist

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat auf Wunsch der Grünen-Spitze Justiz- und Migrationsminister Dirk Adams aus seinem Amt entlassen. Sein Problem: Er hat das falsche Geschlecht und offenbar auch die falsche Hautfarbe.

Erfurt. Der Regierungschef habe die Entlassungsurkunde am Montag persönlich an Adams übergeben, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei auf Anfrage in Erfurt. Der 54-Jährige, der das Ministerium seit 2020 leitete, gehöre damit nicht mehr der rot-rot-grünen Landesregierung an.

"Personeller Neuanfang"

Die Grünen besetzen mit Blick auf die Landtagswahl 2024 damit ihre beiden Ministerämter in der Thüringer Landesregierung neu. Umwelt-und Energieminister soll der Grünen-Landesvorsitzende Bernhard Stengele werden. Weil dadurch beide Grünen-Minister Männer gewesen wären, musste Adams nun gehen. Dieser war nach eigenen Angaben Rücktrittsforderungen der Grünen-Spitze nicht nachgekommen. Diese hatte deshalb Ramelow um dessen Entlassung gebeten.

Das Justiz- und Migrationsministerium wird die Thüringer Polizeihauptkommissarin Doreen Denstädt leiten. Denstädt wäre nach ihrer Ernennung voraussichtlich Anfang Februar im Landtag nach Angaben der Grünen die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Die Grünen bejubeln die Neubesetzung mit dem „Stellenwert, die die Themen Integration und Migration für uns Bündnisgrüne haben“.