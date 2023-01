Mega-Andrang auf Ischgls Pisten

Ganz Europa erlebt einen extrem milden Winter, selbst im Alpenraum ist Schnee Mangelware. Umso größer ist der Andrang von Skifahrern auf die spärlichen weißen Skipisten. Diese Videos aus Ischgl sprechen Bände ...

Ob das noch Spaß macht? Videos auf TikTok zeigen wahre Menschenmassen, die sich dicht gedrängt die Hänge im Tiroler Skigebiet "hinunterquälen". An schöne Schwünge bzw. an zügiges Tempo ist angesichts des akuten Platzmangels auf den Pisten in Ischgl nicht zu denken. "Man wäre eindeutig schneller, wenn man läuft", bringt es ein User in den Kommentaren auf den Punkt.