Eigentlich sollte das Buch von Prinz Harry erst am 10. Januar erscheinen, doch eine Panne in Spanien brachte es schon früher in Umlauf. Nun ist auch bekannt, was Harry der toten Queen ins Ohr flüsterte.

Durch ein Versehen wurde die neue Biografie "Spare" (dt. Reserve) von Prinz Harry schon frühzeitig verkauft und nicht, wie eigentlich geplant, erst am 10. Januar. Im Buch stehen allerlei brisante Dinge. Er beichtet, Kokain probiert zu haben, gesteht, sich die Sexszenen von Meghan angesehen zu haben und erzählt über sein erstes Mal. Nun ist auch bekannt, was er seiner Oma Queen Elizabeth II. nach ihrem Tod ins Ohr flüsterte, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. „Ich schritt unsicher voran und sah sie. Ich blieb stehen und beobachtete sie eine ganze Weile lang aufmerksam.“, so Harry in seinem Buch. Weiter: „Ich flüsterte ihr zu, dass ich hoffe, dass sie glücklich ist und dass sie jetzt bei Großvater ist. Ich sagte, dass ich sie dafür bewundere, dass sie ihre Pflichten bis zum Ende erfüllt hat. Das [Platin-]Jubiläum, die Begrüßung der Premierministerin.“ Liz Truss wurde am 6. September zur Premierministerin ernannt, es war der letzte offizielle Termin der Queen, ehe sie starb.