Putin droht mit 3. Weltkrieg, wenn EU Ukraine Kampfjets liefert

Der Ukrainische Präsident Selenskyj fordert nach den Panzern jetzt auch Kampfjets ein. Putin droht Großbritannien und der EU, sollten diese liefern.

Moskau. Mit Besuchen in drei europäischen Machtzentralen wirbt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinen westlichen Verbündeten um weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen die russische Invasion - insbesondere um Kampfjets. Bei einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris sagte Selenskyj am Mittwochabend: "Es geht um Waffen, die für den Frieden notwendig sind. Der Krieg, den Russland entfacht hat, muss gestoppt werden." Scholz versprach ihm Unterstützung solange wie nötig, Macron "Unterstützung bis zum Sieg". Zuvor hatte Selenskyj schon in Großbritannien um Kampfjets geworben.

Putin warnt vor Eskalation

Putin reagierte auf die Forderungen: Sollte es zu Lieferungen von Kampfjets kommen, werde Russland darauf "reagieren". Auch die russische Botschaft in London warnte eindringlich vor der Lieferung der Großbritannien werde die Verantwortung "für eine weitere Eskalation und die daraus resultierenden militärpolitischen Konsequenzen für den europäischen Kontinent und die ganze Welt" tragen.