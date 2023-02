Carsten Stahl spricht bei Demo gegen Kinderschänder Teichtmeister

Expertin im ARD: Autos schlimmer als beide Weltkriege zusammen

Mobilitätsberaterin Katja Diehl war bei Anne Will zu Gast und ließ dort ihrem Hass gegen Autos freien Lauf. Auf Twitter postete sie zuvor bereits eine unpassende These: Autoverkehr habe in ''Europa mehr zerstört als die Kriege, die es durchlitten hat''.