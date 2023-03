Hannover: 19-Jährige von Duo in Wald vergewaltigt

In Hannovers Stadtwald Eilenriede sollen zwei Männer am vergangenen Sonntag eine 19-Jährige vergewaltigt haben.

Die junge Frau wurde angegriffen und sexuell missbraucht, als sie allein in der Eilenriede unterwegs war. Nach Angaben der Polizei folgten ihr zwei Männer, bevor sie plötzlich überwältigt wurde. Einer der Männer hielt die 19-Jährige fest, während der andere sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Zum Glück gelang es ihr, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien und in den Wald zu fliehen.

Die Täter sind noch immer auf der Flucht, aber die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, insbesondere von einem Pärchen mit Hund, das zur Tatzeit in der Nähe war. Die Beschreibung der Täter lautet wie folgt: Einer der Angreifer ist groß und schlank mit Glatze, der andere ist ebenfalls groß, aber kräftiger gebaut, hat kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Sie sollen ein ostereuropäischen Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 zu melden.