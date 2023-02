''Verpiss dich jetzt!'' So verhöhnen Migranten die Polizei

Ein Video einer Verkehrskontrolle aus Bottrop erhitzt die Gemüter. Ein Polizist hatte bei dem Vorgang seine Dienstwaffe gezogen. Der Autofahrer missachtete die Aufforderungen der Beamten mehrmals, bedrohte und beleidigte die beiden Polizisten.

Die Polizisten hatten den 29-jährigen Autofahrer angehalten, weil er zu schnell unterwegs war. Daraufhin fuhr der Mann zunächst davon, berichtet der "WDR". Die Polizisten konnten ihn dann doch anhalten und die Kontrolle zeigte unter anderem: An den Reifen des Mercedes waren starke Risse. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass die Reifen platzen.

Trotz mehrmaliger Aufforderungen der Beamten, weigerte sich der Mann aus dem Auto zu steigen. Das Internet-Video zeigt, wie der Mann einen Polizisten anfährt. Dieser richtet zum Schutz seine Dienstwaffe auf den Autofahrer.

Der Mann ruft "Schieß doch". Daraufhin nimmt der Polizist seine Waffe wieder runter. Daraufhin beschimpft der 29-Jährige die Beamten. "Du willst mich f***en, ne?" Und weiter: "Ich will wegfahren. Jagt mich doch. Verpiss dich jetzt!". Danach fährt der Autofahrer die Polizisten erneut an. Ein Wagen vom Ordnungsamt kommt zur Unterstützung der Beamten und parkt den Mann ein. Dieser steigt daraufhin aus seinem Auto aus und läuft davon.

Diese Leute denken, ihnen gehört Deutschland. Und wenn ich mir das anschaue, stimmt das. Fahren die dicksten Karren, ohne in der Regel einem Job nachzugehen, während Rentner im Müll Flaschen sammeln und reden so mit der Polizei, ohne etwas befürchten zu müssen. Quelle: 030 News pic.twitter.com/2Ozc65nm25 — Anabel Schunke (@ainyrockstar) February 6, 2023

Nach Ende des Videos nahmen die Beamten laut Angaben der Polizei Recklinghausen dem Fahrer seinen Autoschlüssel weg. Ein Gutachter guckte sich den Wagen an und bestätigte, dass dieser nicht fahrtauglich sei. Das Video soll zu den Ermittlungen hinzugezogen werden. Gegen den 29-jährigen Fahrer wird unter anderem wegen Beleidigung, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, so die Polizei Recklinghausen.