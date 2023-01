Lauterbach, der Angstneurotiker hat fertig

Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

„Die Winterwelle wird kommen. Corona entwickelt sich zum Horrorvirus. Die Maßnahmen werden wir verschärfen müssen. Nein, es ist nicht vorbei, die Mutationen sind gefährlich.“ Das waren die falschen Prophezeiungen des falschen Propheten aus Berlin, die er vor nicht allzu langer Zeit unter das verängstigte Volk brachte, um sein Regime aus Angst und Panik aufrecht zu erhalten.

Wollte er tatsächlich nur weiter auf die Corona-Autokratie setzen, oder waren diese Aufrufe der letzte verzweifelte Versuch eines Gescheiterten? Eines Politikers, der mit all seinen Prognosen und Thesen einfach daneben lag. Dessen Maßnahmen in Bausch und Bogen von jenen Experten mittlerweile ganz ungeniert in Zweifel gezogen werden, ja durch Sonne, Mond und Sterne geschossen werden, auf die er sich nur allzu lange berufen hatte?

Er verkündete die Lockdowns als einzig wahres Mittel gegen die Pandemie. Nun ist klar und wissenschaftlich bewiesen, dass diese Lockdowns sinnlos, ja sogar schädlich waren. Er verkündete die Schulschließungen. Heute ist klar, dass die Jugend nicht zur Risikogruppe gehörte.

Er verkündete die Maskenpflicht, hält bis heute an ihr fest. Eine Reihe von Medizinern machte diesen Maulkorberlass nun dafür verantwortlich, dass die natürliche Immunisierung der Gesellschaft mit saisonal bedingten Erkrankungen dadurch verhindert wurde und nun die größte Grippewelle aller Zeiten das Gesundheitssystem zum Kollabieren bringt.

Er sah die Impfpflicht als einzige Möglichkeit an, wie Deutschland aus der Pandemie wieder rauskommt. Heute ist klar, die Impfpflicht gab es nie und ausgerechnet Dr. Drosten, Lauterbachs virologisches Stützrad, beendete medienöffentlich den Wahnsinn, ohne Impfplicht.

Die Impfung schützt vor Ansteckung sagte er, und heute müssen selbst die Vertreter der Pharmaindustrie eingestehen, dass der Gamechanger keine sterile Immunität bot. Sämtliche vorgebrachte Kritik der als Covidioten diffamierten Bürger hat sich somit bestätigt. Mehr noch, die Verschwörungstheorien von einst sind die Realität von heute bzw. spiegeln sie den aktuellen Wissenstand wider.

Und er steht als letzter Coronist da, begossen wie ein Pudel. Entleibt von der Halbwertszeit seiner eigenen Ankündigungen, Mahnungen und Warnungen. Der Ruf nach Konsequenzen wird auch immer lauter. War doch er Jener, der drei Jahre lang das deutsche Volk am liebsten im Kellerverließ gesehen hat, unsinnige Quarantäneregeln verteidigte und heute offensichtlich kein Problem mehr sieht, wenn der Wuhan-Virus mit Hunderttausenden Chinesen wieder nach Europa gespült wird.

Der Angstneurotiker hat fertig, er ist gescheitert. Ihr Rücktritt, Herr Lauterbach! Aber rasch!