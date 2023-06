Faeser will Messerverbot in Zügen und Bussen

Nach Messerattacke im Zug: Lanz knöpft sich Faeser vor Die Messerattacke in einem Regionalzug in Norddeutschland hat eine heiße Diskussion rundum die Einwanderungspolitik des Landes ausgelöst. Jetzt meldet sich auch Markus Lanz in seiner Sendung zu Wort und kritisiert Innenministerin Faeser scharf.