Nach Leopard-2-Panzer: Ausfuhrgenehmigung auch für Typ-1 erteilt

Bürgermeister an Scholz: ''Zustrom an Flüchtlingen begrenzen!''

Bürgermeister und Landräte aus dem Main-Taunus-Kreis (Hessen) erheben ihre Stimmen. In einem Brief an die Bundesregierung senden sie ein Notsignal in Sachen Migrationspolitik. Die Forderung an Kanzler Olaf Scholz: "Begrenzen Sie den Zustrom an Flüchtlingen!"